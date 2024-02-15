В центре Ростова без отопления остались 16 многоквартирных домов

Фото: Rostov.ru

В центре Ростова-на-Дону без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов. Информацию об этом 15 февраля сообщает Ростовводоканал.Перебои возникли у жителей 16 многоквартирных домов от Ворошиловского до Малюгиной, 212. Временные меры связаны с дефектом на теплотрассе диаметром 700 метров на улице Варфоломеева, 286.Теперь местные жители остались в холодных квартирах. В ближайшее время им придется спасаться с помощью электронагревателей и теплых вещей.Специалисты планируют закончить все работы к 18:00.