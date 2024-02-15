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В центре Ростова без отопления остались 16 многоквартирных домов

В центре Ростова без отопления остались 16 многоквартирных домов
В центре Ростова-на-Дону без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов. Информацию об этом 15 февраля сообщает Ростовводоканал.

Перебои возникли у жителей 16 многоквартирных домов от Ворошиловского до Малюгиной, 212. Временные меры связаны с дефектом на теплотрассе диаметром 700 метров на улице Варфоломеева, 286.

Теперь местные жители остались в холодных квартирах. В ближайшее время им придется спасаться с помощью электронагревателей и теплых вещей.

Специалисты планируют закончить все работы к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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