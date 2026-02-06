Новости
Десяток домов в Ростове-на-Дону остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Десять жилых домов в Советском районе Ростова-на-Дону сегодня утром остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, специалисты обнаружили дефект на проспекте Коммунистическом, 12/1.

В настоящее время на месте аварии работают ремонтные бригады. По словам министра, планируется, что теплоснабжение в пострадавших домах будет восстановлено сегодня, 6 февраля, к 18:00.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ, подача тепла была временно остановлена в следующие адреса:

Проспект Коммунистический: дома № 12, 14, 12/1, 12/2, 12/3
Улица Стачки: дома № 199/3б, 199/3а, 199, 199/2, 197.
Фото: Donday
