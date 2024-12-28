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В Ростове без отопления остались 77 многоквартирных домов

В Ростове без отопления остались 77 многоквартирных домов

В Ростове-на-Дону без отопления остались 77 многоквартирных домов. Тысячи жителей столкнулись с холодом из-за аварии, которая произошла в Ворошиловском районе. Как сообщила городская служба жилищно-коммунального хозяйства, работы по восстановлению теплоснабжения планируется завершить до 22:00.

Причиной стал прорыв водопровода в переулке Забайкальском. Это привело к ограничению подачи тепла на улицах Ларина, Погодина, Нансена и Нариманова, а также на Башкирской и в переулке Оренбургском.

Специалисты компании «Теплокоммунэнерго» уже работают на месте происшествия, устраняя последствия аварии.
Фото: DonDay
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