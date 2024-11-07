В Суворовском местные жители пожаловались на отсутствие уличного освещения в сквере на Вавилова

Фото: ростов.ру

В Ростове в микрорайоне Суворовском сквер на Вавилова остался без освещения фонарями. Об этом сообщила местная жительница Ирина корреспонденту Donday.Фонари не работают на участке между улицами Петренко и Платона Кляты. По словам Ирины, проблема с освещением существует уже больше трех месяцев. Местные родители беспокоятся о безопасности своих детей. Световой день становится короче с приближением зимы, а школьникам приходится ходить утром и вечером через темный парк.Люди просили решить проблему еще в начале сентября, но им ответили, что готовятся документы для передачи обслуживания от одной организации другой. С тех пор ситуация не изменилась, — сообщила Ирина. В администрации города ответили, что в АО «Ростовское» был направлен запрос о принятии мер по восстановлению освещения. Дополнительная информация будет предоставлена до 21 ноября.В преддверии гололеда горожане очень обеспокоены. Они надеются, что до этого времени их проблему решат.