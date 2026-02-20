Фото: Дондей

В Ростове повышение стоимости проезда постепенно решает проблему с дефицитом водителей. Об этом сообщил замглавы дептранса Евгений Романцов.Напомним, что с 25 декабря в донской столице повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Местные власти это аргументировали возросшими ценами на перевозу, в также поднятие заработной платы водительскому составу. С момента увеличения тарифа прошло почти два месяца. Уже можно отследить положительную динамику.- Увеличение тарифа дало возможность поднять заработную плату, что привлекает водительский состав, - добавил Романцов. - На примере муниципального перевозчика новый тариф привел не к убытию водителей, а наоборот.