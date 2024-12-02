В Ростове горожане жалуются на отсутствие уличного освещения возле больницы №7

Фото: Благоустройство города

В Ростове люди жалуются на отсутствие уличного освещения возле медучреждения. Об этом сообщил горожанин на сайте «Благоустройство города» 30 ноября.В районе главного входа в поликлинику № 7 перестали работать фонари. Люди переживают, что в случае снегопада или гололёда они могут поскользнуться и получить травму.Каждый день в больницу приходят сотни людей, среди которых есть пожилые и дети. Поэтому освещение в этом месте крайне необходимо.Также на этом участке дороги нет светофора. В тёмное время суток водители могут не заметить пешехода и сбить его.Жители Ростова просят решить проблему и установить новые фонари.