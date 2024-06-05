В центре Ростова доходный дом Гершкович продолжает разрушаться

Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Исторические здания в центре Ростова продолжают разрушаться. В этот раз начал осыпаться доходный дом Татьяны Гершкович.С фасада старинного особняка на головы ростовчанам начали падать мелкие кусочки бетона и кирпича. Многоквартирный дом находится на пересечении Большой Садовой и переулка Крепостного (Крепостной, 67/160). Это может привести к тому, что на оживлённой улице многие люди могут пострадать от летящего «с неба» кирпича. Точная дата строительства будущего объекта культурного наследия неизвестна. К началу XX века здание представляло собой одноэтажную постройку.Долгое время эта территория переходила от одного владельца к другому. В 1912 году будущий особняк достался 45-летней Татьяне Гершкович. Благодаря усилиям умелой женщины здание было перестроено и стало приносить доход. В 1913 году маленький домик превратился в роскошный особняк в стиле модерн, который сохранился до наших дней. Фасады особняка украсили элементами кирпичного декора в виде композиций. Внутри здания сделали роскошную лестницу, которая и по сей день считается сердцем дома.На первом этаже располагались магазины, остальные четыре этажа занимали квартиры для аренды. В то время доход дома составлял 33,3 тысячи рублей в год. Сейчас эта сумма эквивалентна 42 миллионам рублей.За всю историю своего существования многоквартирный дом пострадал только один раз — в пожаре 1999 года. Сейчас здание является важным элементом застройки исторического центра. Однако его внешний вид оставляет желать лучшего. Согласно документации об объекте культурного наследия уже в 2016 году состояние здания оценивалось как «неудовлетворительное». За прошедшие 8 лет ситуация только усугубилась.Внутри дома никто не живёт, за исключением первого этажа. Его до сих пор сдают в аренду. Там сейчас работают заведения общепита, административные и почтовые службы.С каждым годом пятиэтажное здание, являющееся объектом культурного наследия, изнашивается всё сильнее. Согласно охранному обязательству необходимо постоянно следить за состоянием внутренней отделки и фасадов здания. Однако, судя по всему, этим правилам никто не следует.