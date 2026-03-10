В Ростовской области пожаропасный режим начнется с 6 апреля

Фото: МЧС РО

В Ростовской области пожароопасный режим начнется с 6 апреля. В региональном ГУ МЧС уже утвердили список населенных пунктов, которые находятся под угрозой лесных и ландшафтных возгораний.Начальник управления Николай Чубучный подчеркнул необходимость активизации профилактических мероприятий среди жителей. Особое внимание следует уделить районам с наиболее напряжённой обстановкой.В прошлом году в регионе было зарегистрировано 32 случая ландшафтных пожаров, где было уничтожено сотни гектаров растительности.