На обслуживание пешеходной зоны на Садовой потратят более двух миллионов рублей

В Ростове на содержание пешеходной зоны на Садовой планируют потратить более двух миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Территория на которой будут производиться работы находится на улице Большая Садовая 120. Заказчиком по уходу за тротуарами и прилегающей к ним территорией выступает МУП ЖКХ Кировского района.Компания планирует заключить договор с подрядчиком на срок - девять месяцев . Приём заявок на участие в аукционе начался 23 марта .Смета на обслуживание пешеходной зоны уже представлена и содержит в себе около 50 пунктов. Это мойка и покраска лавочек, высадка саженцев ,прополка земель и цветников , полив газонов из шланга и многое другое. Важным пунктом в договоре прописана уборка территории. Она должна будет проводиться на Садовой ежедневно.