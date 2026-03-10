Фото: соцсети

Благодаря нейросети ростовский аэропорт Платов снова заработал. Блогер Александр Соловьев сделал очередной минутный ролик, применив современные технологии, где для жителей донского региона доступно воздушное пространство.Жителям Ростовской области теперь не придется ехать в другой регион, чтобы отправиться на самолете в любую точку страны и мира. Но пока это возможно только с помощью современных технологий.Напомним, что аэропорт закрыт с 2022 года из соображений безопасности, но люди очень ждут его открытия. Отметим, что Александр уже осуществил несколько «транспортных» мечт с помощью ИИ: построил метро в Ростове и достроил скоростной трамвай в Левенцовке.