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На набережной в Ростове разбирают тротуарную плитку

На набережной в Ростове разбирают тротуарную плитку
В центре Ростове на набережной разбирают плитку на пешеходной зоне. К работам приступили 8 апреля в районе Петровского фонтана.

Ремонт тротуара организовали на пересечении улицы Береговой и переулка Семашко. Примечательно, что за плиткой никто не следит - она лежит бесхозная. В качестве стоек для ограждения рабочие использовали уже разобранную часть пешеходной зоны. Однако столбцы из положенной друг на друга плитки могут рассыпаться в любой момент. Вечером эта часть набережной особенно оживлена, и люди могут травмироваться.

Судя по части тротуара справа, которую не успели разобрать ремонт потребовался срочный. Плитки уже стали разъезжаться и буквально перекосились. Вероятно, этот участок будут полностью перекладывать.

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