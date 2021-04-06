На набережной в Ростове разбирают тротуарную плитку

В центре Ростове на набережной разбирают плитку на пешеходной зоне. К работам приступили 8 апреля в районе Петровского фонтана.Ремонт тротуара организовали на пересечении улицы Береговой и переулка Семашко. Примечательно, что за плиткой никто не следит - она лежит бесхозная. В качестве стоек для ограждения рабочие использовали уже разобранную часть пешеходной зоны. Однако столбцы из положенной друг на друга плитки могут рассыпаться в любой момент. Вечером эта часть набережной особенно оживлена, и люди могут травмироваться.Судя по части тротуара справа, которую не успели разобрать ремонт потребовался срочный. Плитки уже стали разъезжаться и буквально перекосились. Вероятно, этот участок будут полностью перекладывать.