В центре Ростова 1 мая ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий



В Ростове на время проведения первомайских мероприятий ограничат движение транспорта в центре города.



Так, 30 апреля с 21:30 до 23 часов 1 мая для транспорта будет закрыта Театральная площадь.



1 мая с 9 утра до 13 часов закроют движение по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Театрального.



С 08:30 до 23 часов нельзя будет проехать по проспекту Театральному от улицы Максима Горького до Социалистической.



Кроме того, на время Первомайского шествия, с 10 до 10:45, будет прекращено движение по маршруту: площадь Гагарина – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – площадь у здания Дома профсоюзов (пр. Ворошиловский, 87/65).