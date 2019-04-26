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В центре Ростова 1 мая ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий

В центре Ростова 1 мая ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий
В Ростове на время проведения первомайских мероприятий ограничат движение транспорта в центре города.

Так, 30 апреля с 21:30 до 23 часов 1 мая для транспорта будет закрыта Театральная площадь.

1 мая с 9 утра до 13 часов закроют движение по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Театрального.

С 08:30 до 23 часов нельзя будет проехать по проспекту Театральному от улицы Максима Горького до Социалистической.

Кроме того, на время Первомайского шествия, с 10 до 10:45, будет прекращено движение по маршруту: площадь Гагарина – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – площадь у здания Дома профсоюзов (пр. Ворошиловский, 87/65).

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