В центре Гуково обнаружили ядовитую змею
В центре города Гуково местные жители обнаружили ядовитую змею. Инцидент случился днем 23 июня в поселке шахты «Антрацит».
Рептилия длиной около полутора метров спокойно «разгуливала» по улице Гагарина. Как сообщил DonDay.ru, животное представляло опасность для населения.
Сначала змею заметили недалеко от магазина. Затем гадюка поняла, что привлекла внимание горожан, и спряталась под машиной.
Гуковчане, испугавшись, обратились за помощью к спасателям. Они выловили рептилию. Дальнейшая судьба гадюки неизвестна. Вероятно, ее выпустили в естественную среду обитания.