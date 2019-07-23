В Ростове на детской площадке спасатели поймали двухметровую змею



Двухметровую змею поймали на детской площадке в Ростове. Инцидент произошёл в Первомайском районе города 25 июля.



В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от жителей улицы Вересаева. Ростовчане сообщили, что во дворе жилого дома, рядом с детской площадкой, лежит двухметровая змея. На место выехал расчёт спасателей.

- Змею поймали, положили в мешок и вывезли в дикую природу, - рассказали в департаменте ГО и ЧС Ростова.



Сначала спасатели хотели передать пресмыкающееся в Ростовский зоопарк, однако, как оказалось, туда не принимают диких животных.