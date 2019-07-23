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В Ростове на детской площадке спасатели поймали двухметровую змею

В Ростове на детской площадке спасатели поймали двухметровую змею
Двухметровую змею поймали на детской площадке в Ростове. Инцидент произошёл в Первомайском районе города 25 июля.

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от жителей улицы Вересаева. Ростовчане сообщили, что во дворе жилого дома, рядом с детской площадкой, лежит двухметровая змея. На место выехал расчёт спасателей.
- Змею поймали, положили в мешок и вывезли в дикую природу, - рассказали в департаменте ГО и ЧС Ростова.

Сначала спасатели хотели передать пресмыкающееся в Ростовский зоопарк, однако, как оказалось, туда не принимают диких животных.

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