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В туалете торгового центра в Шахтах обнаружили труп девушки

В туалете торгового центра в Шахтах обнаружили труп девушки
В торговом центре города Шахты обнаружили тело школьницы. Страшную находку сделали посетители, когда зашли в туалет на 4-м этаже. Как передаёт DonDay Шахты, инцидент случился 18 мая в переулке Красный Шахтёр.

Девушка лежала на полу и не подавала признаков жизни. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи. Увы, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть несчастной.

По словам издания, погибшая — 16-летняя Екатерина. У неё было слабое здоровье, и она нередко обращалась к медикам. За день до трагедии, 17 мая, она вышла из больницы после долгого лечения. Вероятно, 18 мая ей стало плохо, и Екатерина не смогла позвать на помощь.

Родные и близкие вспоминают её как доброго и позитивного человека. Девушку похоронили 21 мая.

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