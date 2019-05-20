В туалете торгового центра в Шахтах обнаружили труп девушки



В торговом центре города Шахты обнаружили тело школьницы. Страшную находку сделали посетители, когда зашли в туалет на 4-м этаже. Как передаёт DonDay Шахты, инцидент случился 18 мая в переулке Красный Шахтёр.



Девушка лежала на полу и не подавала признаков жизни. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи. Увы, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть несчастной.



По словам издания, погибшая — 16-летняя Екатерина. У неё было слабое здоровье, и она нередко обращалась к медикам. За день до трагедии, 17 мая, она вышла из больницы после долгого лечения. Вероятно, 18 мая ей стало плохо, и Екатерина не смогла позвать на помощь.



Родные и близкие вспоминают её как доброго и позитивного человека. Девушку похоронили 21 мая.