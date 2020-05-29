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В Шахтах пёс погиб от укуса змеи

В Шахтах пёс погиб от укуса змеи

В городе Шахты преданный четвероногий охранник погиб от укуса змеи. Случай произошёл 28 мая в посёлке Смагин.

Об инциденте рассказала хозяйка собаки - жительница улицы Луганской Людмила Костоева. По её словам, пёс пытался защитить домочадцев, когда увидел вблизи двора змею. Гавкая, он погнал её подальше от дома, в поле. Вернулось животное, скуля.
- Пёс умер через 20 минут после укуса. Предполагаю, что это была ядовитая гадюка, - рассказала Людмила изданию donday-shakhty.ru. - Мы пребываем в ужасе, змей видим всё чаще, соседи говорят, что они заползают прямо во дворы.

Местные жители сетуют на высокую траву вокруг дворов, она и стала надёжным пристанищем для ползучих. Они, как известно, любят обосноваться в зарослях. Покос травы здесь не проводился, вот трава и вымахала по пояс. Шахтинцы взволнованы сложившейся ситуацией, ведь новой жертвой змей может стать человек.

На ситуацию местные жители пожаловались в соцсетях, и их, наконец, услышали. 2 июля департамент городского хозяйства направил в посёлок работников. Они скосили траву, соблюдая меры предосторожности. На ноги косари намотали специальную защиту, чтобы не пострадать от укусов змей.

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