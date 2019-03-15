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На Дону цены на хлеб могут вырасти на 5-6 процентов

На Дону цены на хлеб могут вырасти на 5-6 процентов
Фото: News.kmvcity.ru
Цены на хлеб в течение 2019 года могут вырасти на 5-6%. Такие данные Российской гильдии пекарей приводит «РИА Новости».

В профессиональном сообществе рассказали, что в январе стоимость хлеба из пшеничной муки первого и второго сортов снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%. Но цена изделий из муки высшего сорта осталась на том же уровне, а хлеб из ржаной муки подорожал на 0,9%.

По мнению экспертов, цены на хлеб будут постепенно увеличиваться в течение 2019 года.
– Если исходить из имеющихся данных, РОСПиК прогнозирует рост цен на хлеб в 2019 году на 5-6%, — резюмировали в организации.

Рост цены обусловлен теми же причинами, что и подорожание других продуктов. Это повышение тарифов ЖКХ и подорожание бензина.
В гильдии пекарей отмечают, что увеличение цены на 5-6% укладывается в рамки темпов инфляции.

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