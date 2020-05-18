В ближайшие часы в Ростове прогнозируют грозу и шквалистый ветер

Усиление ветра ожидается в Ростове-на-Дону. Погода испортится в ближайшие часы. Об этом утром 20 мая сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.В течение дня прогнозируют грозу. Во время неё порывы ветра будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. При этом температура будет довольно высокой — в районе +20 градусов.В связи с ухудшением погоды ростовчан просят соблюдать осторожность, находясь на улице. Рекомендуется не оставлять автомобили и коляски под деревьями, столбами и слабоукреплёнными конструкциями. Возможно повреждение линий электропередачи.