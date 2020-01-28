Экстренное предупреждение: в Ростове ожидается резкое усиление ветра



Штормовое предупреждение объявлено в Ростове-на-Дону. Резкое усиление ветра прогнозируется в донской столице 2 февраля.



По данным Управления по делам ГО и ЧС, в воскресенье на город обрушится настоящий ураган. Сила ветра достигнет 15-18 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что возможны падения деревьев и слабоукреплённых конструкций. Также ураган может повредить крыши, линии электропередачи. Ветер может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.



Жителям города рекомендуют убрать с балконов личные вещи. Если вы наблюдаете скачки напряжения, отключите электроприборы. Не паркуйте автомобили под деревьями.