В Белой Калите руководителя стройки будут судить за травму рабочего

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Белой Калитве Ростовской области руководителя стройки будут судить за травму рабочего. Происшествие случилось в июле 2024 года.По предварительным данным, подозреваемый отвечал за безопасность на строительном участке. Однако, он не проверил прочность вышки, на которой проводил работы один из рабочих. Вышка упала вместе с мужчиной. Он получил закрытый перелом шейки правой бедренной кости. Травма читается, как тяжкий вред здоровью.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что необходимая информация по происшествию собрана и направлена в суд.