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В Белой Калите руководителя стройки будут судить за травму рабочего

В Белой Калите руководителя стройки будут судить за травму рабочего
В Белой Калитве Ростовской области руководителя стройки будут судить за травму рабочего. Происшествие случилось в июле 2024 года.

По предварительным данным, подозреваемый отвечал за безопасность на строительном участке. Однако, он не проверил прочность вышки, на которой проводил работы один из рабочих. Вышка упала вместе с мужчиной. Он получил закрытый перелом шейки правой бедренной кости.  Травма читается, как тяжкий вред здоровью.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что необходимая информация по происшествию собрана и направлена в суд.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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