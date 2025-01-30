В Красносулинском районе будут судить водителя автокрана за смерть рабочего

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В Красносулинском районе Ростовской области водитель автомобильного крана насмерть задавил рабочего. Происшествие случилось в октября 2024 года.По данным следствия, 49-летний обвиняемый в момент случившегося был за рулем автомобильного крана. Во время работ на складе мужчина не убедился в безопасности движения. Огромный автокран начал сдавать назад и наехал на рабочего. От полученных травм он скончался.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.В Следственном комитете сообщили, что собрана вся необходимая информация по данному делу и направлена в суд.