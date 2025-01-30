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В Красносулинском районе будут судить водителя автокрана за смерть рабочего

В Красносулинском районе будут судить водителя автокрана за смерть рабочего
В Красносулинском районе Ростовской области водитель автомобильного крана насмерть задавил рабочего. Происшествие случилось в октября 2024 года.

По данным следствия, 49-летний обвиняемый в момент случившегося был за рулем автомобильного крана. Во время работ на складе мужчина не убедился в безопасности движения. Огромный автокран начал сдавать назад и наехал на рабочего. От полученных травм он скончался.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.

В Следственном комитете сообщили, что собрана вся необходимая информация по данному делу и направлена в суд.
Фото: дондей
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