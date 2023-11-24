В Батайске неизвестный насквозь проткнул уличного пса железным прутом

Фото: соцсети.

В Батайске живодер насквозь пронзил бездомного пса арматурой. О жутком ЧП местные жители рассказали в социальных сетях 23 ноября.Животное с торчащим из спины железным прутом обнаружили в центре города, недалеко от парка. Пес сидел на улице Кирова, жалобно скулил и дрожал от боли и холода. Арматура прошла через тело бедняги насквозь и вышла в районе бедра.Прохожие не смогли бросить четвероногого в беде. Они завернули раненого пса в плед и отвезли в ветклинику. Там врачи вытащили металлический прут. За жизнь собаки продолжают бороться. Горожане надеются, что собаку удастся спасти.Очевидно, животное вряд ли напоролось на прут самостоятельно. Скорее всего, неизвестный пытался убить дворняжку или, как минимум, покалечить.