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В Батайске на капитальный ремонт ЦГБ потратят 186 миллионов рублей

В Батайске на капитальный ремонт ЦГБ потратят 186 миллионов рублей
В Батайске ищут подрядчика для проведения капитального ремонта в ЦГБ. Взрослое отделение (поликлиника № 1) приведут в порядок за 186 миллионов рублей.

По информации на сайте госзакупок, там планируют наладить внутреннее водоснабжение, обновить сети электроснабжения, системы отопления и вентиляции. Полностью закончить работы необходимо к 30 июня 2026 года.

Поликлиническое отделение № 1 находится на улице Куйбышева, 136. Его построили в 1975 году на площади более трех тысяч квадратных метров. Примечательно, что со времени последнего капитального ремонта прошло чуть больше 10 лет. Работы завершили в 2011 году.

В апреле 2023 года приступили к первому этапу очередного капремонта. Тендер достался ООО «Трест». Завершить работы планировали к 30 ноября того же года, однако подрядчик не успел вовремя сдать объект. Взрослое отделение, по данным на 10 апреля, до сих пор закрыто.
Фото: Rostov.ru.
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