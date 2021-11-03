В Ростове больницу имени Семашко отремонтируют за 500 миллионов рублей

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В Ростове-на-Дону городскую больницу имени Семашко отремонтируют более чем за 500 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.Заказчиком на выполнение капитального ремонты выступает МКУ "Управление капитального строительства Ростова-на-Дону". Из технического задания следует, что на выделенные средства планируют привести в порядок здания, расположенные на проспекте Ворошиловском и улицах Варфоломеева и Текучева. Также подрядчик должен закрепить грунт, провести демонтаж и усиление конструкций, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.Победитель аукциона станет известен уже 7 декабря 2021 года. Закончить работы планируют к концу 2023 года.