В Азовском и Черном морях объемы добычи биоресурсов выросли на 26% в прошлом году

Фото: АзНИИРХ

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна в прошлом году продемонстрировали впечатляющие результаты: объемы добычи биоресурсов выросли на 26% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), подчеркнув, что это максимальный показатель за последние четыре года.В основном, увеличение объемов добычи произошло за счет популярных у потребителей видов. В Азовском море активно велся промысел бычков, камбалы-калкан, черноморских креветок и рапаны, которые пользуются высоким спросом среди жителей России.Особенно успешными оказались бригады, занимающиеся ловлей пиленгаса в Азовском море и Таганрогском заливе. Им удалось добыть около 1,7 тысяч тонн рыбы, что на 26% больше, чем в 2024 году.Кроме того, в прошлом году был значительно увеличен рекомендованный объем добычи камбалы-глосса – с 22 до 35 тонн. Этот объем был полностью освоен рыбаками, что свидетельствует об эффективности рыболовства и хорошем состоянии популяции данного вида.