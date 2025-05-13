В 2025 году добыча биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне выросла на треть

Фото: Росрыболовство

В 2025 году отрасль добычи биоресурсов в Азово-Черноморском регионе продемонстрировала существенный рост, примерно на 33%. Согласно официальным данным Росрыболовства, опубликованным в сети, к середине 2025 года общий объем добычи водных биоресурсов рыболовецкими компаниями Азово-Черноморского бассейна превысил 16 тысяч тонн.Важно отметить, что объем добычи рыбы с января по май 2025 года включительно значительно опередил показатели за тот же период предыдущего года – на 35,8%.По обновленным данным аналитиков, за первые четыре месяца 2025 года в Азово-Черноморском бассейне было выловлено 12,6 тысячи тонн хамсы, что на 3,4 тысячи тонн превышает объем добычи за аналогичный период прошлого года.