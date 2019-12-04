В Азове нашли маленький средневековый клад



Небольшой средневековый клад обнаружили археологи в Азове. Находку сделали во время раскопок на улице Привокзальной. Расчистив мусор в районе дома № 14-б, специалисты нашли немного денег, которые были в ходу в 14-м веке, и свинцовую гирю.



Житель древнего Азака припрятал пять дирхемов, арабских серебряных монет. Этот клад не отличается ценностью, он представлял собой, как сказали бы сейчас, деньги на карманные расходы.



- Есть предположение, что владелец монет закопал их незадолго до начала чумы. Житель Азака спрятал свои сбережения, но не успел воспользоваться ими, так как умер из-за болезни, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Конечно, мы никогда не будем уверены в этом на сто процентов.



Подробнее о монетах сообщил старший научный сотрудник музея Николай Фомичев. В этом небольшом кладе — монеты двух ханов Золотой Орды. На одной из них (1320-1321 годы) надпись гласит: «Султан верховный Узбек-хан», на второй (1345-1346 годы) отчеканено: «Султан справедливый Джанибек-хан».



Судя по всему, средневековый азовчанин планировал сделать серьёзную покупку. Увы, ему это так и не удалось.

