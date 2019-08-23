При раскопках в Ростовской области нашли серебряные монеты, завёрнутые в ткань



Азовским археологам посчастливилось обнаружить небольшой клад, состоящий из горстки серебряных монет. Предположительно, арабские дирхемы относятся к середине 14-го века. Деньги были завёрнуты в тонкую ткань, которая сохранилась до наших дней.



Как рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, клад обнаружили в земляночном жилище, поверх которого был построен дом. Над монетами специалисты сначала наткнулись на четыре сосуда, которые лежали в ряд.



- Монеты по несколько штук были завёрнуты в ткань, - добавил Андрей Николаевич. - Скорее всего, их владелец планировал свои расходы и готовил деньги для оплаты чего-либо. Он потерял свои сбережения, и это стало счастьем для археологов.



Раньше при исследовании центра Азова учёные находили только медные монеты. В 14-м веке на эти деньги можно было приобрести барана или 15-20 литров вина.