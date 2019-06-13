В Азове археологи проводят реставрацию деревянной сваи 1736 года



Азовские археологи реставрируют часть деревянной сваи, возраст которой насчитывает порядка 300 лет. Фрагмент был найден при расчистке земляночного сооружения. Там же в земле находилась монета времён Анны Иоановны, датированная 1736 годом. Это и позволило учёным определить возраст постройки.



- Это часть русского осадочного лагеря, - отметил завотделом археологии Андрей Масловский. – Здесь располагался подземный склад или же жилая казарма.



Диаметр найденного бревна составлял около 35-40 сантиметров. Чтобы свая попала на экспозицию и не рассыпалась через несколько месяцев, ей нужно пройти сложный процесс реставрации.



- Когда древесину нашли, она была похожа на губку, - добавил реставратор Азовского музея-заповедника Вячеслав Женихов. – С неё стекала вода, она буквально рассыпалась. Сейчас она уже стала жёсткой и плотной, так что сохранится надолго.

