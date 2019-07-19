Назад в будущее: азовские археологи нашли в средневековом здании оружие 17-го века



Удивительную находку посчастливилось сделать археологам Азовского музея-заповедника. Исследуя раскоп 14-го века, они обнаружили оружие времён правления Петра I. Бердыш, с которым все мы знакомы благодаря фильмам о стрельцах, находился в слое разрушенного здания.



Как отметил директор музея Евгений Мамичев, находка стала очень символичной, так как найдена на Петровском бульваре, недалеко от памятника царю. Бердыш был основной частью вооружения русской армии и использовался с 15-го по конец 17-го века.



- Видимо, этот бердыш был одним из последних экземпляров, использовавшихся во время осадных походов Петра I, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - Очевидно, какой-то отряд бойцов послали искать стройматериал в древних сооружениях. В процессе этот бердыш сломался, и его выбросили.



Подобных находок раньше в Азове не было. Большая часть вооружения времён русско-турецких войн датируется временами Екатерины или Анны Иоановны.