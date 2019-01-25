В Азове археологи нашли необычное стремя для верховой езды
Археологи из Азова при раскопках обнаружили необычное золотордынское стремя для верховой езды. Об этом рассказали в местном музее-заповеднике 29 января.
Вообще, металлические находки являются редкостью при изучении средневековых поселений. Сломанное стремя удалось найти в небольшом погребе наземного дома первой половины 14 века.
- В городе были десятки тысяч коней и тысячи всадников, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - При этом металлических элементов конской сбруи мы находим очень мало.
Это связано с тем, что, например, сломанное стремя можно было отнести в кузню и использовать вторично. Подобных экспонатов в музее уже несколько.
Данное стремя выкинули, потому что у него сломалась дужка. А вот почему его не отдали в ремонт — непонятно.
Находка является необычной, потому что её форма отличается от стремян, типичных для Золотой Орды.
У него должна быть шире подножка. Несмотря на то, что эта часть сломана, понятно, что она примерно в два раза уже, чем надо.