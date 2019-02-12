Археологи Азова закончили расчистку остатков здания из дорогого стройматериала



В Азове археологи закончили расчистку средневекового здания. Об этом рассказали в местном музее-заповеднике 15 февраля.



- Это редкая для нашего города находка, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - Здесь даже не фундамент, а хлебные крохи от кирпичного здания.



От постройки действительно остались рожки да ножки. Золотоордынский кирпич стоил очень дорого, поэтому из него возводили очень мало построек, в основном, они имели общественное назначение. Когда люди навсегда оставляли здания, воры разбирали их на кирпичи. Так могло продолжаться веками, пока от стен не оставалось ни единого камешка. Именно поэтому найти хоть небольшой след постройки — редкая удача для археологов.



Специалистам пока не удалось определить, для чего это здание было предназначено.