В аквапарке H2O в Ростове вытяжка рухнула в бассейн с людьми

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В аквапарке H2O в Ростове-на-Дону вытяжка рухнула в бассейн с людьми. В социальных сетях местные жители сообщили, что ЧП случилось 23 июля.По словам очевидцев, вытяжка упала в бассейн, когда там были люди. К счастью, никто не пострадал. Как сообщают горожане, в аквапарке установлено несколько подобных вытяжек.- И к горкам теперь доверия нет, - пишут ростовчане в соцсетях.Посетители аквапарка возмущены тем, что, несмотря на высокую стоимость посещений, качество оборудования оставляет желать лучшего.