В Ростове местные жители устновили бассейн прямо в центре города

В Ростове местные жители установили бассейн и начали плавать прямо в центре города. Фото с места вечеринки ростовчане опубликовали в социальных сетях 27 июня.На улице Тургеневской не подалеку от Буденновского проспекта молодые люди расставили лавочки, шезлонги и собрали каркасный басейн. после того, как его наполнили водой получилась настоящая вечеринка с прохладительными напитками и музыкой. Не хватало разве что песчаного пляжа.Такой отдых удивил многих жителей, но были и те, которые просто мечтали присоединиться к релаксу в центре Ростова. Не смущали пловцов ни проезжающие машины, ни шокированные пешеходы.