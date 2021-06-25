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В Ростове местные жители устновили бассейн прямо в центре города

В Ростове местные жители устновили бассейн прямо в центре города

В Ростове местные жители установили бассейн и начали плавать прямо в центре города. Фото с места вечеринки ростовчане опубликовали в социальных сетях 27 июня.

На улице Тургеневской не подалеку от Буденновского проспекта молодые люди расставили лавочки, шезлонги и собрали каркасный басейн. после того, как его наполнили водой получилась настоящая вечеринка с прохладительными напитками и музыкой. Не хватало разве что песчаного пляжа.

Такой отдых удивил многих жителей, но были и те, которые просто мечтали присоединиться к релаксу в центре Ростова. Не смущали пловцов ни проезжающие машины, ни шокированные пешеходы.

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