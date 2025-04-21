В Ростове пропал без вести 72-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону родные ищут пропавшего без вести 72-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Казакова остается неизвестным уже трое суток.Пенсионер ушел из дома 18 апреля, и с тех пор о нем нет никаких известий. Обеспокоенные родственники, не сумев связаться с Владимиром, обратились в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.Владимир ростом около 185 сантиметров, обычного телосложения. У пенсионера седые волосы и голубые глаза.В день исчезновения на нем была коричневая куртка, черная футболка, зеленые брюки и черные кеды.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Казакова, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.