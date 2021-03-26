В Аксае 13 объектов культуры взяли под охрану

В Аксае под охрану взяли 13 объектов культурного наследия. Об этом сообщили на заседании правительства Ростовской области 29 марта.В список вошли «Бюст дважды Героя Советского Союза П.Д. Гулаева», «Дом генерала Дударева», «Дом богатого казака», «Церковь Успения Богородицы», «Флигель бедного казака», «Здание б. конторы смотрителя Ольгинской Дамбы», «Здание б. приходского училища (хозяин дома Дувакин)», «Дом среднего казака», «Дом б. купца Дубова», «Дом священника», «Каптажные сооружения», «Здание б. почтово-телеграфной конторы, под зд. вин. подвалы ат-ов Ефремовых XVIII в. (110 кв. м)», «Рыбоснетный завод Кацупеева». Все достопримечательности находятся на территории Аксая и Мясниковского района.Отметим, от некоторых исторических сооружений, которые были построены несколько столетий назад, остались только разрушенные стены. К сожалению, старинные здания слишком поздно попадают в заветных список охраняемых зон.Статус объекта культуры предполагает его защиту от незаконной застройки. В границах охранной зоны действует особый порядок пользования земельных участков. Однако существует исключение - на этих землях можно проводить реставрацию. Нарушителям закона грозит штраф. Юридические лица за правонарушение могут заплатить до пяти миллионов рублей.