В Ростовской области взяли под охрану 16 объектов культурного наследия

Государство взяло под охрану 16 объектов культурного наследия, расположенных в Ростовской области. Такое решение приняли 12 октября на заседании правительства Ростовской области.В список вошли «Дом среднего казака», «Здание б. женского училища», «Ветряная мельница», «Мельница», «Памятник А.А. Гречко», «Памятник В.И. Ленину», «Православная церковь», «Танк «Донской казак», «Памятник воинам Красной Армии, павшим при освобождении Новочеркасска, 1964 г.», «Дом учителя Ушакова», «З/у НЭВЗа. На заводе работал Герой СССР И.И. Клещев», «Памятник В.И. Ленину», «Братская могила воинов, погибших при освобождении г. Новочеркасска в 1943 г.», «Дом станичного атамана Павлова», «Дом зажиточного казака», «Дом зажиточного казака». Объекты находятся в г.Новочеркасске, Азовском, Аксайском, Куйбышевском, Усть-Донецком районах.Объекты культурного наследия, взятые под охраны, защищены от сноса. Закон, который это регулирует, устанавливает особый режим использования земель и земельных участков, на которых они находятся. Единственное исключение — на этих территориях можно проводить реставрацию. Людям, которые пошли против закона, будет грозить штраф. Например, для юрлиц сумма может достигать 5 миллионов рублей.Отметим, что всего в Ростовской области находится 10818 объектов культурного наследия. С подобъектным составом — более 30 тысяч.