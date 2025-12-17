Новости
Ростовского экстремала Евгения Чеботарева чуть не раздавило авто во время трюка

Ростовского экстремала Евгения Чеботарева чуть не раздавило авто во время очередного трюка. Кадрами опасного момента каскадер поделился у себя в социальных сетях 17 декабря.

Мужчина поднял машину над землей при помощи бочек и встал под конструкцией. Возле себя Евгений раскопал небольшую яму. На него поехали две машины, между которыми натянули канат. Когда трос приблизился к Чеботареву, он его перепрыгнул и запрыгнул в углубление в земле. Канат сбил бочки. Установленная наверху легковушка упала вниз.

Каскадер поделился, что ранее уже был настроен на победу. Возможно, вера в успех трюка помогла Чеботареву избежать падения машины на голову.
Фото: Евгений Чеботарев
