Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове в результате пожара в вагончике погибла 80-летняя женщина

В Ростове в результате пожара в вагончике погибла 80-летняя женщина
В Ростове в результате пожара в вагончике погибла 80-летняя женщина. Инцидент произошёл 17 декабря.

Ночью на улице Волжской вспыхнул вагончик. Прохожие быстро вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 11 спасателей.

При тушении огня обнаружили тело пожилой женщины. Из-за вдыхания ядовитого дыма она умерла на месте.

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Специалисты продолжают выяснять причины возгорания.
Фото: МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.