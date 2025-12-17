В Ростове в результате пожара в вагончике погибла 80-летняя женщина
В Ростове в результате пожара в вагончике погибла 80-летняя женщина. Инцидент произошёл 17 декабря.
Ночью на улице Волжской вспыхнул вагончик. Прохожие быстро вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 11 спасателей.
При тушении огня обнаружили тело пожилой женщины. Из-за вдыхания ядовитого дыма она умерла на месте.
В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Специалисты продолжают выяснять причины возгорания.