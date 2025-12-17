Сотрудницу филиала донского соцстраха и группу лиц осудят за мошенничество и взятки

Фото: Donday

В Красном Сулине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 8 человек, обвиняемых в мошенничестве и получении взяток. Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, в суд направлено дело в отношении заместителя директора филиала № 26 Государственного учреждения – Ростовского регионального отделения ФСС РФ и ещё семи фигурантов.В числе подозреваемых – бывший заместитель главного инженера по технике безопасности предприятия по добыче угля (ныне ликвидированного), шестеро работников этого же предприятия, а также лица, фиктивно трудоустроенные на работу.Следствие установило, что с 2016 года группа лиц систематически обманывала государство, незаконно получая страховые выплаты. Для этого в региональное отделение ФСС предоставлялись заведомо ложные сведения о производственных травмах, которые якобы получали как реальные работники, так и подставные люди. Злоумышленники также искусственно завышали размеры заработной платы, чтобы получить более крупные компенсации. По предварительным оценкам, в результате этой мошеннической схемы было похищено более 34 миллионов рублей.Чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение фиктивных документов, участники схемы регулярно давали взятки заместителю директора филиала ФСС. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 1,4 миллиона рублей.Сейчас уголовное дело передано в суд, где будет решаться судьба каждого из обвиняемых.