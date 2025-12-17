В Ростове жильцы дома на Еременко сидят без тепла несколько лет

Фото: Ольга Лысенкова

Жители дома на Еременко, 60/2 в Ростове-на-Дону уже несколько лет жалуются на отсутствие отопления в девяти квартирах. Трубы там едва теплые, а на кухнях батареи холодные круглый год.На фоне недавней крупной аварии на ТЭЦ-2, которая оставила тысячи ростовчан без тепла и горячей воды, эта проблема выглядит особенно остро. Аварию устранили за несколько часов, и в большинстве домов тепло. Однако в доме на Еременко, 60/2 (включая квартиру № 167 и весь стояк) ситуация не меняется годами. В отчаянии люди обратились в редакцию DonDay.Ольга Лысенкова живет в доме с 2017 года. По ее словам, батареи у нее и соседей по стояку всегда едва теплые, а на кухнях — холодные.Инспекторы ежегодно измеряли температуру и утверждали, что все в норме. В одном случае зафиксировали проблему с трубой и предложили варианты: пересчет оплаты, обращение в прокуратуру или смену управляющей компании.Обещали проконтролировать, но действий не последовало. У Ольги целая папка с ответами из инстанций, но решения по итогу нет уже долгое время.Жители дома надеются, что на их проблему обратят внимание.