Улов рыбы в Азовском море вырос на треть по сравнению с прошлым годом

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В 2025 году в Азовском море отмечен существенный подъем в рыболовной отрасли, характеризующийся увеличением улова на треть. Об этом заявила пресс-служба федерального агентства Росрыболовства.По данным, обнародованным этим ведомством, с начала текущего года из вод Азовского моря было извлечено свыше 14 тысяч тонн водных биоресурсов. Это на 32% больше, чем было добыто за тот же период в прошлом году.Специалисты указывают на то, что основную часть улова, примерно 90%, составляет хамса. К середине апреля 2025 года ее добыча достигла более 12 тысяч тонн. Представители Росрыболовства особо отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добытой хамсы вырос более чем на три тысячи тонн.