Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся ниже пороговых значений на Дону

Фото: Дондей

Роспотребнадзор продолжает отслеживать уровень заболеваемости в Ростовской области. По состоянию на 17 декабря в регионе зафиксированы случаи заражения аденовирусом, парагриппом, риновирусом, сезонным коронавирусом, бокавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирусом).Среди этих вирусов аденовирус, сезонный коронавирус и бокавирус наиболее сильно влияют на дыхательную систему, вызывая сильный кашель и одышку. Оданко уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся ниже пороговых значений, и эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная.В регионе также продолжается прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито более 2 миллионов 350 тысяч человек или 56,4 % от численности населения.