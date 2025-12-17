Новости
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся ниже пороговых значений на Дону

Роспотребнадзор продолжает отслеживать уровень заболеваемости в Ростовской области. По состоянию на 17 декабря в регионе зафиксированы случаи заражения аденовирусом, парагриппом, риновирусом, сезонным коронавирусом, бокавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирусом).

Среди этих вирусов аденовирус, сезонный коронавирус и бокавирус наиболее сильно влияют на дыхательную систему, вызывая сильный кашель и одышку. Оданко уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся ниже пороговых значений, и эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная.

В регионе также продолжается прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито более 2 миллионов 350 тысяч человек или 56,4 % от численности населения.
Фото: Дондей
