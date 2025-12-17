К завершению первого этапа РПЛ Transfermarkt пересмотрел стоимость игроков "Ростова"

Фото: ФК Ростов

К завершению первого этапа чемпионата России Transfermarkt пересмотрел стоимость игроков российских клубов. В донском клубе также произошли изменения. Цена самого дорогостоящего футболиста «Ростова», Роналдо, уменьшилась с 4 до 3,5 миллиона евро. Тем не менее бразилец по-прежнему остается самым дорогим игроком команды. Вероятно, изменение стоимости связано с тем, что футболист редко попадал в заявку на матчи и забил всего два гола.Другие дорогостоящие игроки также увидели снижение своей стоимости. Те, чья цена ранее составляла 3 миллиона евро, - защитник Умар Сако и иранский полузащитник Мохаммад Мохеби.Полузащитник Алексей Миронов стал дороже: его стоимость поднялась до 1,2 миллиона евро, что на 400 тысяч больше. Новичок команды Тимур Сулейманов тоже подорожал: его цена возросла с 1,2 до 1,5 миллиона евро.Голкипер Рустам Ятимов также стал дороже. За полгода его стоимость увеличилась с 1,5 до 1,8 миллиона евро.