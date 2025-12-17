В Ростовской области из-за новогодних праздников изменится график выплаты пенсий

Фото: Rostov.ru

Из-за грядущих зимних каникул некоторые пенсионеры региона получат январскую пенсию по новому графику. Изменения затронут тех, кому деньги высылают на банковскую карту/счет, а также тех, кто обычно получает их до 12 числа каждого месяца.Социальный фонд не работает в выходные и праздники, поэтому если выплата выпадает на них, людей не заставляют ждать и отправляют средства в последний рабочий день перед официальным днем отдыха. В январе 2026 года будут выходные с 1 по 11 число.В Ростовской области пенсию выплачивают 10, 16 и 23 числа (хотя в зависимости от способа получения деньги из СФР могут задержаться в банке или на почте). Это значит, что пенсионеры, получающие выплату 10 числа, попадают под изменение графика. Они получат январскую пенсию до 30 декабря.Как сообщили в Социальном фонде России, выплата через «Почту России» будет доставляться в январе по обычному графику, с учетом режима работы отделений. Что касается декабрьской пенсии, то ее перечислят по стандартному расписанию.Уточнить точную дату для своего района можно на сайте Социального фонда России (СФР).Январская выплата будет уже проиндексирована по нормам 2026 года — на 7,6%.