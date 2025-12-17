Глава администрации Кагальницкого района Владимир Бартеньев подал в отставку

Фото: соцсети Владимира Бартеньева.

Глава администрации Кагальницкого района Владимир Бартеньев объявил о своей отставке. Информацию чиновник опубликовал на своей странице в социальных сетях 17 декабря.Причиной ухода стало предложение о новой работе, подробности о которой пока не разглашаются.Владимир Бартеньев – опытный управленец, уроженец Ростова-на-Дону. Он начал свою карьеру в налоговых органах, пройдя путь от госналогинспектора до начальника отдела в Государственной налоговой инспекции по Ростову-на-Дону.С 1997 по 2000 годы Бартеньев возглавлял комитет финансов администрации Ростова-на-Дону. Затем он перешел на работу в правительство Ростовской области, где занимал должность первого заместителя главы донского Минпрома с 2003 по 2007 годы.В послужном списке Владимира Бартеньева также должность генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и пост министра экономики и торговли Ростовской области, который он занимал с 2008 года. Главой администрации Кагальницкого района Бартеньев был назначен в 2024 году.