В Ростовской области к помилованию рекомендовали еще двух осужденных

Фото: Rostov.ru

К помилованию в Ростовской области рекомендовали еще двух осужденных. Заседание прошло 16 декабря.Всего было рассмотрено шесть ходатайств осужденных. Из них рекомендован к помилованию был заключенный, отбывающий наказание условно за халатность. Другой освободился условно-досрочно. Он отбывал срок за коррупционное преступление, также просит Президента РФ снять с него дополнительное наказание в виде штрафа.- Четверо мужчин и две женщины обратились в этот раз с просьбой о применении к ним гуманного акта. Положительных заключений подписано два. В них существенными обстоятельствами признаны состояние здоровья, многодетность и сложные семейно-бытовые ситуации. Все предусмотренные в этом случае документы предварительно рассмотрит губернатор Ростовской области, затем – глава государства, за ним окончательное решение, – уточнили в региональном правительстве.