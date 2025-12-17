Вопрос о присвоении ростовскому ипподрому статуса ОКН комитет рассмотрит повторно

Фото: Дондей

Ростовский ипподром получил шанс на сохранение, сообщает DonDay со ссылкой на Надежду Зубкову, представителя конников Дона.В октябре владелец ипподрома объявил о его закрытии. Конникам было дано время до 28 ноября, чтобы вывезти вещи и животных. Однако владельцы лошадей не собирались сдаваться. В день закрытия никто не покинул территорию, и собственник, учитывая ситуацию, продлил договор аренды до 1 мая.В начале декабря на ипподром прибыла техника для сноса конюшен в дальней части объекта. Однако благодаря вмешательству правительства области эти работы были приостановлены. Конники вспомнили, что пять лет назад территорию хотели признать объектом культурного наследия, но комитет отказал. Выяснилось, что это было ошибкой.Прокуратура Ростовской области выявила ошибки в ходе проверки. В связи с этим председателю комитета по охране объектов культурного наследия было вынесено представление. Комитет должен предоставить ответ о принятых мерах.Спустя более двух недель пришел ответ. Представители комитета решили изучить вопрос о включении ростовского ипподрома в реестр объектов культурного наследия за 90 дней. На этот период любые работы на территории ипподрома запрещены.