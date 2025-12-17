Историю можно арендовать: в Ростове-на-Дону сдается Доходный дом И. Гоца

Фото: Соцсети

Исторический особняк «Доходный дом И. Гоца» в центре Ростова пустили под аренду за 280 тысяч рублей. Информация появилась на популярном сайте объявлений 15 декабря.Особняк, расположенный по адресу: Большая Садовая, 76, был построен в 1909 году для Ионаша Рувимовича Гоца, который владел фабрикой по производству бильярдных столов. Производство располагалось на территории двора. Помимо этого, в здании размещались офисы различных компаний, занимавшихся, в частности, торговлей углем и нефтью. Известно, что помещения в "Доходном доме" арендовал московский торговый дом "Феттер и Гинкель", который занимался развитием системы электрического освещения в Ростове.В объявлении указано, что здание было отреставрировано. В настоящий момент все помещения предназначены для коммерческого использования, часть из них уже сдана в аренду. Общая площадь объекта составляет около 1 900 квадратных метров.Внешний облик здания с характерными большими окнами и маскаронами Гермеса напоминает расположенный неподалеку доходный дом Яблокова. Отличительная черта "Доходного дома И. Гоца" - расположенные между вторым и третьим этажами гаргульи, заменяющие традиционный декор.