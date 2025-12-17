Алексей Прохоров вернулся в хоккейный клуб «Ростов»

Фото: ХК Ростов

Алексей Прохоров вновь наденет форму ХК «Ростов». Информация о возвращении форварда появилась в официальных аккаунтах "кондоров" в социальных сетях.Ранее Прохоров уже защищал цвета ростовской команды с 2015 по 2023 год, с перерывами на выступления за другие хоккейные клубы. В июле 2019 года он присоединился к орскому "Южному Уралу", однако отыграл там всего девять встреч, не сумев отметиться результативными баллами.После очередного возвращения в "Ростов", игрок снова покинул расположение команды и два года провел в составе "Ижстали", а сезон 2025/2026 начал в "Южном Урале", откуда ушел 10 октября, после чего перешел в белорусский "Могилёв".В сезоне 2018-2019 Алексей продемонстрировал выдающуюся игру, установив клубные рекорды по результативности, заработав 70 очков в 58 играх, и был удостоен звания лучшего игрока Первенства ВХЛ.